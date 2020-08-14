Нацбанк определил официальный курс гривни на 17 августа

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 17 августа на уровне 27,41 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,31 евро (на 14 августа - 32,42 гривни).

Напоминаем:

14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,37 гривни.

14 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.

Экономическая правда