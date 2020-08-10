Кабмин назначил двоих заместителей главы Минпрома

Кабинет министров назначил двух новых заместителей главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности - Валерия Иващенко и Виталия Немилостивого.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Иващенко стал первым заместителем министра. Ранее он был заместителем министра обороны (2007-2009 годы) и и.о. министра обороны (июнь 2009 - март 2010).

Печерский райсуд приговорил Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод". Позже Апелляционный суд освободил Иващенко из-под стражи и заменил заключения на условное наказание.

В апреле 2014 года Печерский районный суд Киева освободил бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.

Немилостивий стал заместителем министра. Он был первым заместителем министра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также нардепом "Батькивщины" (2012-14 годы).

Сын Немилостивого замешан в "распиле" госсредств, которые должны были пойти на ракетостроительных программу.

Напомним:

22 июля 2020 года Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруский.

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Экономическая правда