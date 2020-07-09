Минфин отчитался об использовании средств из COVID-фонда

Минфин обнародовал инфографику об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Для правительства и Министерства финансов принципиальным и первоочередным является задача по предотвращению любых злоупотреблений или нецелевого использования средств Фонда, даже в рамках упрощения порядка закупок.

По инициативе Минфина принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках Фонда COVID-19. Аудит - это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда", - говорится в сообщении.

Согласно инфографике, 38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19, 11,48 млрд грн - в Фонде соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы, 2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19, 1,66 млрд грн - на денежную помощь по уходу за детьми.

Всего с COVID-фонда по состоянию на 7 июля использовано 54 млрд грн.

Напомним:

По состоянию на 18 июня с COVID-фонда выделили средств на сумму 36,1 млрд грн, остаток Фонда - 28,5 млрд грн.

Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными оставались 51,6 млрд грн.

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Экономическая правда