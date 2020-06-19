Марченко рассказал, сколько средств из COVID-фонда уже потратили

По состоянию на 18 июня с COVID-фонда выделили средств на сумму 36,1 млрд грн, остаток Фонда - 28,5 млрд грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр финансов Сергей Марченко.

"В Фонд борьбы с коронавируса мы аккумулировали 64,7 млрд грн. Средства фонда могут направляться на:

меры по предотвращению возникновения, распространения, локализации и ликвидации вспышек пандемии;

дополнительные доплаты на зарплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты на роботе по ликвидации болезни;

предоставление денежной помощи гражданам, в частности, лицам пожилого возраста;

предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

предоставление финансовой помощи Фонду социального страхования на случай бзеработицы;

Срок действия Фонда рассчитан на период действия карантина, и следующие 30 дней после его завершения", - рассказал министр.

"По состоянию на 18 июня 2020 года правительством принято решение о выделении средств на сумму 36,1 млрд грн. Остаток средств Фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд грн.

Кассовые расходы по состоянию на 16 июня составили 1,9 млрд грн", - подчеркнул он.

По его словам, почти 9 млрд грн направили Фонду соцстрахования на случай безработицы.

В частности, 4,7 млрд грн предусмотрены для выплаты помощи по частичной безработице на период карантина на безвозвратной основе, 1,27 млрд грн - на пособие по безработице со дня введения карантина до завершения бюджетного периода на возвратной основе.

"По состоянию на 9 июня 428 тысяч человек получают пособие по безработице. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году", - добавил Марченко.

Напомним:

Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными оставались 51,6 млрд грн.

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Экономическая правда