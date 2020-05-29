"Антивирусный" фонд госбюджета: за 5 недель карантина использовали лишь 20% средств

Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными остаются 51,6 млрд грн.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Минфина.

"Порядок использования средств из него был принят 22 апреля. Решение о первом распределении средств было принято уже 27 апреля.

Объем фонда составляет 64,7 млрд грн. На 25 мая правительством были распределены только 13,02 млрд грн (или 20%) из средств фонда. Не распределенными остаются 51,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, по состоянию на 25 мая средства из Фонда получили только 3 распорядителя:

Минэкономики - 6 млрд грн. Эти деньги были направлены на предоставление дополнительного финансирования Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Минздрав - 3,09 млрдгрн. Из этих средств почти 2,99 млрд предназначены обеспечить осуществление мер по борьбе с коронавирусом, а 100 млн грн будут использованы на закупку аппаратов ИВЛ.

Министерство социальной политики - 3,39 млрд грн. Из них 1,66 млрд грн будет потрачено на помощь на детей ФОПам 1 и 2 группы упрощенной системы налогообложения и 2,28 млрд грн финансовой помощи Фонда социального страхования.

"Как мы и прогнозировали ранее, правительство не успевает (или не нуждается) использовать в полном объеме деньги Ковид-фонда.

А поскольку пик эпидемии, кажется, уже пройден, не исключено, что у правительства и парламента возникнет большой соблазн или использовать средства Ковид-фонда на нужды, не связанные с карантином, или же продолжать карантин как можно дольше (ведь право на использование средств Ковид-фондов у правительства есть только в течение карантина + 30 дней со дня его завершения)", - подчеркивают экономисты.

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Экономическая правда