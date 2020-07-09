"Центрэнерго" планирует взять кредит на 1,3 миллиарда для закупки топлива

"Центрэнерго" планирует привлечь 1,3 млрд грн кредитных средств у государственных банков для закупки топлива.

Об этом сообщил и.о. гендиректора компании Александр Корчинский агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно хотим взять кредит. Посчитали – примерно 1,3 млрд грн, и все потратить на топливо. Половина – наш месячный расход, вторая половина – месячный запас. Обратились в Ощадбанк и Укргазбанк, предоставили им все документы, отправим письма на Кабинет министров и ФГИ с просьбой поддержать", - сказал он.

По словам Корчинского, в настоящее время компания испытывает дефицит оборотных средств. Это связано с задолженностью ГП "Энергорынок" в размере 1,4 млрд грн перед "Центрэнерго" за отпущенную электроэнергию.

Ранее, в ходе переговоров генкомпаний и угледобывающих предприятий, в.о главы Минэнерго Ольга Буславец сообщила, что министерство будет способствовать "Центрэнерго" в переговорах с госбанками.

Напомним:

"ДТЭК Энерго" проводит переговоры с "Центрэнерго" о поставках угля по цене, которая почти на 10% ниже газовой альтернативы.

И.о министра энергетики Ольга Буславець поручила "Центрэнерго" рассмотреть возможность закупки угля у отечественных производителей, в частности, ДТЭК "Добропольеуголь" Ахметова, шахты которого выведены в простой.

Как сообщалось, в последние месяцы и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец неоднократно подвергала "Центрэнерго" критике за включение в работу газомазутных блоков, что, по ее словам, противоречит утвержденному энергобалансу.

В то же время компания и управляющий ею Фонд госимущества объясняли свои действия дороговизной угля по сравнению с газом. После недавней смены руководства, "Центрэнерго" начал покупать газ у НАК "Нафтогаз Украины".

В конфликт также вмешалось правительство, которое распоряжением об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электроэнергии от 17 июня 2020 года №702-р установило, что в отношении тепловых электростанций, использующих уголь для производства электроэнергии, должна осуществляться приоритетная диспетчеризация.