"ДТЭК" Ахметова предложила "Центрэнерго" уголь на 10% дешевле газа, который используется сейчас

"ДТЭК Энерго" проводит переговоры с "Центрэнерго" о поставках угля по цене, которая почти на 10% ниже газовой альтернативы.

Об этом сообщил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предоставили наше предложение по поставке угля на ТЭС "Центрэнерго", которое, на наш взгляд, является конкурентным и очень интересным: оно базируется на прозрачных правилах ценообразования, на импортной альтернативе", – сказал он.

"Это предложение дает возможность закупать уголь на 20% ниже, чем то, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям, и почти на 10% ниже, чем они платят за газ", – подчеркнул Бутенко.

По его мнению, на сегодня лучшего предложения с учетом надежности поставок "Центрэнерго" "почти не найдет".

Гендиректор D.Trading уточнил, что переговоры проходят с 7 июля с руководством "Центрэнерго". В среду переговоры продолжаются для обсуждения технических деталей. По его словам, сначала дискуссия была очень горячей, но потом стороны начали слушать друг друга.

"Мы начинали с разных концов. Но здравый смысл и конструктив победили, я бы так сказал. На сегодняшнем этапе есть понимание, движение навстречу каждому. Я осторожно оптимистичен, что нам удастся договориться, и эта проблема с поставками угля для "Центрэнерго" по конкурентной цене будет решена", – сказал Бутенко.

Напомним:

Как сообщалось, в последние месяцы и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец неоднократно подвергала "Центрэнерго" критике за включение в работу газомазутных блоков, что, по ее словам, противоречит утвержденному энергобалансу.

В то же время компания и управляющий ею Фонд госимущества объясняли свои действия дороговизной угля по сравнению с газом. После недавней смены руководства, "Центрэнерго" начал покупать газ у НАК "Нафтогаз Украины".

В конфликт также вмешалось правительство, которое распоряжением об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электроэнергии от 17 июня 2020 года №702-р установило, что в отношении тепловых электростанций, использующих уголь для производства электроэнергии, должна осуществляться приоритетная диспетчеризация.