И.о министра энергетики Буславец рекомендовала "Центрэнерго" закупить уголь у Ахметова

И.о министра энергетики Ольга Буславець поручила "Центрэнерго" рассмотреть возможность закупки угля у отечественных производителей, в частности, ДТЭК "Добропольеуголь" Ахметова, шахты которого выведены в простой.

Об этом заявил и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александр Корчинский по итогам совещания в Министерстве энергетики при участии ООО "Д.Трейдинг".

"6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Министерстве энергетики и.о. министра энергетики Ольга Буславець поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам". В частности - в ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящей в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой.

Однако коммерческое предложение, которое мы получили сегодня утром, неприемлемо для "Центрэнерго" по нескольким принципиальным позициям, в том числе при условии предоплаты. Никакого финансового давления на государственное предприятие быть не может", - отметил Корчинский.

Он отметил, что 8 июля, в ходе дискуссии удалось сблизить позиции, и процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло.

"Д.Трейдинг" предложило цену 1650 грн за тонну энергетического угля, однако ценообразование является формульным и будет зависеть от индекса API 2 с учетом курса доллара на момент поставки. Это условие является стартовым для начала второго этапа переговоров.

По словам Корчинского сейчас самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК о 100% предварительной оплате за отгруженный уголь.

"Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн.

Не понимаю, почему "Центрэнерго" должен предоставлять частной компании более выгодные условия.

К тому же полная предоплата потребует от "Центрэнерго" привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет. Напомню, что неработающее государственное предприятие "Энергорынок" до сих пор должно "Центрэнерго" более 1,4 млрд грн", - подчеркнул Корчинский.

Руководство "Центрэнерго" подчеркивает, что шахтеры не должны быть объектом манипуляций и спекуляций в вопросе энергетического кризиса, а также отмечает, что предпосылками кризиса стали действия частных компаний.

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Напомним:

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец отвергла отзывы о симпатиях компании ДТЭК Рината Ахметова и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.

"ДТЭК Энерго" проводит переговоры с "Центрэнерго" о поставках угля по цене, которая почти на 10% ниже газовой альтернативы.

Как сообщалось, в последние месяцы и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец неоднократно подвергала "Центрэнерго" критике за включение в работу газомазутных блоков, что, по ее словам, противоречит утвержденному энергобалансу.

В то же время компания и управляющий ею Фонд госимущества объясняли свои действия дороговизной угля по сравнению с газом. После недавней смены руководства, "Центрэнерго" начал покупать газ у НАК "Нафтогаз Украины".

В конфликт также вмешалось правительство, которое распоряжением об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электроэнергии от 17 июня 2020 года №702-р установило, что в отношении тепловых электростанций, использующих уголь для производства электроэнергии, должна осуществляться приоритетная диспетчеризация.