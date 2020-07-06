Буславец о связях с Ахметовым: Я — "ничьих", я государственный человек

И.о. министра энергетики Ольга Буславец отвергла отзывы о симпатиях компании ДТЭК Рината Ахметова и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.

Об этом она сказала в интервью ЭП.

"Когда мне говорят, что "ты человек того-то", я сразу вспоминаю наш (советский. - ЭП) классический фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Вроде того, что мы все чьи-то холопы и мы"чьих-то".

Почему возникла такая мысль, мне не понятно. При Насалике (экс-министр энергетики - ЭП) я была неголосующим директором в совете Оптового рынка электроэнергии, который объединял всех участников и субъектов рынка для принятия тех или иных решений.

Почему я вспомнила об этом? В определенные периоды, когда те или иные финансовые группы генерировали идеи, которые могли бы дать им приоритет и плохо отразиться на других, я всегда занимала очень принципиальную позицию", - отметила Буславец.

По ее словам, у нее есть 2 "очень сложных момента" с компанией ДТЭК, когда "доходило буквально до неприятных ситуаций".

"Один из вопросов - желание компании ДТЭК продавить решение о приоритетности сжигания угля марки Г, который добывается преимущественно на предприятиях ДТЭК. Это было после разделения территории Донбасса, когда у нас не стало своего антрацитового угля. Поверьте, тогда были очень ожесточенные дискуссии.

Второй вопрос возник, когда компания ДТЭК противостояла "Донбассэнерго" по поводу минимального состава энергогенерирующего оборудования. Они хотели защитить свою тепловую генерацию с точки зрения регулирования и получения дополнительных платежей за установленную мощность, за разгрузку ", - добавила она.

"Я - "ничьих", я государственный человек, у меня государственное мышление и государственные подходы", - заверила и.о. министра.

Также Буславец прокомментировала информацию о том, что она, работая в Минэнерго, имела отношение к узакониванию скандальной формулы "Роттердам +".

"Когда постановление, которое разрабатывал регулятор, заходило в Минэнерго для согласования, за этот вопрос отвечал департамент финансово-экономической деятельности, даже не мой департамент электроэнергетического комплекса.

Меня привлекали с точки зрения того, что я согласовывала прогнозный физический баланс электроэнергии по своим функциональным обязанностям, а эти объемы ложились в эти формулы для расчета оптовой рыночной цены. Поэтому то, что "Буславец там что-то утвердила или согласовала", как вы понимаете, это полный блеф.

Что касается того, правильная формула или нет, я могу сказать: ни у регулятора, ни у министерства не было полномочий устанавливать какие цены на уголь. Это вообще противоречит любой здравой логике и рыночным отношениям", - рассказала она.

Читайте подробнее в интервью: И. о. министра энергетики Ольга Буславец. О связях с Ахметовым, переговорах с "зелеными" и энергетическом кризисе

Экономическая правда