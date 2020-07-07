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Топ-менеджер Фирташа стал и.о директора "Электротяжмаша"

Вторник, 7 июля 2020, 12:12
 

Временным исполняющим обязанности ГП "Завод "Электротяжмаш" назначили Алексея Бунеску, который долгое время работал менеджером в Ostchem Holding олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на Единый госреестр юрлиц.

Соответствующий приказ о назначении выдал Фонд государственного имущества от 30.06.2020 г. № 1122. Бунеску работает на "Электротяжмаш" с 11 июня 2020 в должности директора по стратегии и маркетинга.

Ранее и.о. директора ГП "Завод" Электротяжмаш "Виктор Бусько получил подозрение в злоупотреблении служебным положением. После чего, его отстранили от должности.

Бусько с 2012-го по февраль 2018 занимал должность гендиректора ЗАО "Запорожогнеупор" (входит в группу "Метинвест"), затем продолжал карьеру в группе "Метинвест" Рината Ахметова.

Что касается Бунеску, то во времена Кучмы тот работал заместителем руководителя Управления государственного протокола и церемониала президента Украины Администрации президента

Напомним:

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия "Завод Электротяжмаш", из которого в обход санкций поставляли в Брянский машиностроительный завод (РФ), 16 июня на харьковском заводе проходили обыски.

Представителю высшего руководства, а также одному из директоров завода "Электротяжмаш" сообщено о подозрении в служебной халатности и растрате имущества в крупном размере. Сумма убытков причиненных завода оценивается в 1,2 миллиона гривень.

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Фирташ

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Экономическая правда
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