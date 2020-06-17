Двум чиновникам "Электротяжмаша" сообщили о подозрении после обысков на предприятии

Представителю высшего руководства, а также одному из директоров завода "Электротяжмаш" сообщено о подозрении в служебной халатности и растрате имущества в крупном размере. Сумма убытков причиненных завода оценивается в 1,2 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской местной прокуратуры.

Прокуратура установила, что между "Электротяжмаш" и предприятием, расположенным в Лондоне, был заключен договор на поставку оборудования. В период с декабря 2019 по апрель 2020 один из директоров завода, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи.

Несмотря на это, руководитель подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Представителю высшего руководства завода, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 759 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины, по которой сообщено о подозрении директору предприятия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вопрос об избрании меры пресечения двум указанным лицам и отстранения от занимаемых должностей решается.

Напомним:

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия "Завод Электротяжмаш", из которого в обход санкций поставляли в Брянский машиностроительный завод (РФ), 16 июня на харьковском заводе проходили обыски.

Экономическая правда