Кличко: Строительство ТРЦ вместо рынка "Петровка" пока не планируется

Строительство ТРЦ на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется, городские власти не предоставляли на эти участки градостроительные условия и ограничения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями книжного рынка "Петровка".

По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, якобы, на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок - снести.

Также, якобы, администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол, "бульдозеры за день все снесут", и книжного рынка на Петровке не будет.

"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы.

Целевое назначение земельных участков - для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга.

Арендатор - ООО "Книжный рынок", - сказал мэр. - Также детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспекта Набережно-Рыбальская, железнодорожная колея на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков.

Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись. Тому, кто и зачем подстрекает людей - надо выяснить", - подчеркнул Кличко.

Он призвал представителей книжного рынка провести детальную разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

"Я обращаюсь к правоохранителям взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий", - отметил Кличко.

Напомним: ранее сообщалось, что на месте книжного и вещевого рынка Петровка в скором времени может появится одноименный ТРЦ, строительство которого одобрила КГГА.

Позже в Киевской городской государственной администрации заявляли, что не выдавали разрешение на строительство ТРЦ "Петровка".

Экономическая правда