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КГГА разрешила строительство ТРЦ вместо рынка Петровка

Вторник, 19 ноября 2019, 14:27

На месте книжного и вещевого рынка Петровка в скором времени может появится одноименный ТРЦ. 

Об этом сообщает НВ с ссылкой на приказ Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

Документ разрешает строительство здания не выше 9 этажей на ул. Вербовая, 21, 23 в Оболонском районе Киева. Строительство ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га.

Участок, на котором планируется строительство ТРЦ решением Киевосвета передали в аренду ООО Солидарность еще в 2004 году. В марте 2010 года Киевсовет изменил в договоре аренды ООО Солидарность на ООО Б.В.

Как сообщало НВ, владелец ТРЦ Blockbuster Mall и ТРЦ Ocean Plaza Вагиф Алиев вел переговоры о покупке земельного участка на территории книжного рынка на Петровке, где планируют построить ТРЦ Petrovka Mall.

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КГГА

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