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КГГА не выдавала разрешение на строительство ТРЦ "Петровка"

Четверг, 21 ноября 2019, 10:54

В Киевской городской государственной администрации не выдавали разрешение на строительство ТРЦ "Петровка".

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, заказчику ООО "Б.В" предоставлены градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования объекта строительства на ул. Вербовой, 21, 23 в Оболонском районе от 03.10.2019 № 1248 для строительства торгово-общественного центра "Петровка".

"Поясню: градостроительные условия и ограничения - это исключительно исходные данные для проектирования, которые не является разрешением на строительство. Документом определено предельную высоту проектирования 25 метров. Окончательная же высота будет определена проектной документацией с учетом решений детального плана территорий (ДПТ).

Проектно же предложениями соответствующего ДТП в пределах ул. Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский просп. Набережно-Рыбальская, железнодорожная колея (утвержденного 14.07.2016 №727 / 727) технико-экономические показатели ТЦ "Петровка" на ул. Вербовой, 21, 23 определяют этажность в 2, 3, 5 этажей", - отметил Поворозник.

Он подтвердил, что этот участок в 2004 году решением Киевсовета передан в аренду ООО "Солидарность". В марте же 2010 года Киевсовет изменила в договоре аренды ООО "Солидарность" на ООО "Б.В"

Срок аренды земельного участка - 25 лет, то есть до 2035 года.

"Проектирование ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га, однако проектная документация в Департамент градостроительства и архитектуры не предоставлялось", - подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним: ранее сообщалось, что на месте книжного и вещевого рынка Петровка в скором времени может появится одноименный ТРЦ, строительство которого одобрила КГГА. 

Экономическая правда

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КГГА

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