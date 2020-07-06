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В украинских ПХГ накопили уже больше 20 миллиардов кубометров газа

Понедельник, 6 июля 2020, 19:52
 

В украинских хранилищах накопили уже более 20 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

"Ожидаем, что к началу отопительного сезона в украинских ПХГ будет 25,5 - 26,5 млрд куб. м.", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на июнь 2020 года запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляли около 19 млрд кубометров, до конца сезона закачки планируют выйти на рекорд.

По состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа хранилось 15,9 млрд кубометров природного газа - это один из самых высоких показателей на конец марта за последние 10 лет.

Экономическая правда

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ПХГ

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