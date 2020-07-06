Нардеп рассказал, какие нормы уже изменились в законопроекте об игорном бизнесе

Отдельные поправки к законопроекту об игорном бизнесе, которые ставили "на подтверждение" уже изменили некоторые нормы законопроекта.

Об этом сообщил нардеп и первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк.

Железняк предполагает, что рассмотрение поправок продлится как минимум еще один пленарный день, до 15 июля.

По его словам вероятность того, что закон примут летом составляет 95%.

"Но главное, что некоторые нормы уже изменились в законопроекте. И я, и мои коллеги-депутаты ставили "на подтверждение" отдельные правки, которые ухудшали закон сравнению с первым чтением. Если эти поправки не набирали 226+ голосов, то текст законопроекта автоматически подвергался изменениям в финальной редакции", - пишет Железняк.

По его словам, в законе произошли следующие изменения:

- вернули требование расстоянии игровых залов от школ не менее 500 м

- вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша

- увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино- расширили круг лиц которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении

- вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга

- вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".

"Из главного это все, остальное - технические мелочи, которые не влияют на содержание существенно.

Но в целом ничего апокалиптического с законопроектом не случилось .. пока", - резюмирует нардеп.

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Напомним:

30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи из 3,5 тысяч поправок к законопроекту.

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Экономическая правда