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Нацбанк разрешил Ярославскому купить у Пинчука банк "Кредит Днепр"

Пятница, 31 июля 2020, 13:40
 

Национальный банк согласовал бизнесмену Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала "Банк Кредит Днепр", принадлежащий Виктору Пинчуку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение 30 июля 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Отмечается, что заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.

Напомним:

В апреле Антимонопольный комитет разрешил Александру Ярославскому приобрести более 50% акций банка "Кредит Днепр", принадлежащему Виктору Пинчуку.

В декабре, в комментарии УП, Ярославский подтвердил, что достиг принципиального соглашения с Пинчуком о покупке банка "Кредит Днепр".

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.

Экономическая правда

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банк Ярославский Пинчук НБУ

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