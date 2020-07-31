Нацбанк разрешил Ярославскому купить у Пинчука банк "Кредит Днепр"
Национальный банк согласовал бизнесмену Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала "Банк Кредит Днепр", принадлежащий Виктору Пинчуку.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Соответствующее решение 30 июля 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.
Отмечается, что заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.
Напомним:
В апреле Антимонопольный комитет разрешил Александру Ярославскому приобрести более 50% акций банка "Кредит Днепр", принадлежащему Виктору Пинчуку.
В декабре, в комментарии УП, Ярославский подтвердил, что достиг принципиального соглашения с Пинчуком о покупке банка "Кредит Днепр".
Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.
Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.
Экономическая правда
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