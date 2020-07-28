Разумков подписал законопроект о снижении "зеленого" тарифа, следующий - президент

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №3658 о снижении и реструктуризации "зеленого" тарифа и передай его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает сайт парламента.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

Позже нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.

В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.

Позже Скороход отозвала постановление.

Читайте также: "Зеленый тариф" урезали. Что именно изменила Рада и кого это касается?

Экономическая правда