Гетманцев озвучил претензии главе Нацбанка: укрепление гривни и дорогие кредиты
Финансовый комитет Верховной Рады озвучил недостатки правления Национального банка и его председателя Якова Смолия.
Об этом сообщил глава профильного комитета Данил Гетманцев во время заседания Рады.
Гетманцев отметил достижения Смолия на должности - низкую инфляцию, стабильность золотовалютных резервов, и одновременно назвал претензии, которые имеют депутаты председателя НБУ.
"... Отсутствие дешевого кредита и обескровливание экономики государства, которая так в этом нуждается.
Укрепление курса гривны во второй половине 2019-го года от которой пострадал бюджет и экспортеры. Дефицит наличной валюты опять же в марте 2020-го года", - заявил Гетманцев.
"Мы ответственно принимать решения и делать выводы", - резюмировал глава комитета.
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Экономическая правда
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