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Гетманцев озвучил претензии главе Нацбанка: укрепление гривни и дорогие кредиты

Пятница, 3 июля 2020, 15:27
 

Финансовый комитет Верховной Рады озвучил недостатки правления Национального банка и его председателя Якова Смолия.

Об этом сообщил глава профильного комитета Данил Гетманцев во время заседания Рады.

Гетманцев отметил достижения Смолия на должности - низкую инфляцию, стабильность золотовалютных резервов, и одновременно назвал претензии, которые имеют депутаты председателя НБУ.

"... Отсутствие дешевого кредита и обескровливание экономики государства, которая так в этом нуждается.

Укрепление курса гривны во второй половине 2019-го года от которой пострадал бюджет и экспортеры. Дефицит наличной валюты опять же в марте 2020-го года", - заявил Гетманцев.

"Мы ответственно принимать решения и делать выводы", - резюмировал глава комитета.

Дополняется...

Экономическая правда

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