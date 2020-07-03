Гривня на межбанке, "черном" и наличном рынках остановила падение
3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28.
Об этом Finance.ua.
На 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,17 - 27,20 гривни;
Евро - 30,54 - 30,57 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,97 - 27,30 гривни. Евро покупают по 30,08 гривни, продают по 30,66 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,01 - 27,14 гривни, евро - 30,14 - 30,35 гривни.
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Напомним:
2 июля на межбанковском валютном рынке спрос на доллар существенно превышал предложение из-за заявления Якова Смолия о "политическом давлении".
Нацбанку пришлось продать минимум 200 миллионов долларов.
Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
Экономическая правда
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