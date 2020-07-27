Новости 27 июля: рекордные цены на золото, письма от правительства, "картель" Микитася
О рекордных ценах на золото. Утром 27 июля цена на золото составляла 1931 долларов за унцию, а на закрытии предыдущих торгов - 1943 доллара за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года.
О письмах от правительства. Украинцы смогут получать официальные электронные почты вместе с паспортами. Письма направленные на этот адрес будут считаться официально врученными.
О полетах в Италию. На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках с Италией, Киев и Рим полностью сняли ограничения между странами.
О штрафе "Нафтогаза". Суды отменили налоговый штраф НАК "Нафтогаз Украины" на 2,4 миллиарда гривен.
О "картеле" Микитася. Антимонопольный комитет разоблачил картельный сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
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