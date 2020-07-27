"Антимонопольщики" оштрафовали подрядчиков на ЧАЭС на 117 миллионов, одна из компаний - из орбиты "Укрбуда"

Антимонопольный комитет разоблачил картельный сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет сообщает, что нарушителем конкурентного законодательства является компания с орбиты корпорации УКРБУД - ООО "СК" Укрбудмонтаж ". Другим участником заговора является ЧАО" Укрэнергомонтаж ".

На "БК" Укрбудмонтаж "наложен штраф в размере 55 млн грн, на ЧАО" Укрэнергомонтаж "- 62 млн грн. В течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

Сообщается, что на протяжении 2017 - 2018 гг. эти компании участвовали в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли в трех крупнейших.

Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и Энергоатом.

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее - Киевское территориальное отделение) выявило следующие доказательства сговора между "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж":

- компании связаны хозяйственными отношениями;

- предоставляют друг другу финансовую помощь;

- имеют общих работников;

- активно коммуницировали между собой во время торгов;

- действовали синхронно во время подготовки и участия в торгах;

- входили в аукцион с одного IP-адреса;

- расположены по одному адресу;

- имеют общие особенности в оформлении документов.

Экономическая правда