Все разделы
Укр / Рус

"Антимонопольщики" оштрафовали подрядчиков на ЧАЭС на 117 миллионов, одна из компаний - из орбиты "Укрбуда"

Понедельник, 27 июля 2020, 13:34
 

Антимонопольный комитет разоблачил картельный сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет сообщает, что нарушителем конкурентного законодательства является компания с орбиты корпорации УКРБУД - ООО "СК" Укрбудмонтаж ". Другим участником заговора является ЧАО" Укрэнергомонтаж ".

На "БК" Укрбудмонтаж "наложен штраф в размере 55 млн грн, на ЧАО" Укрэнергомонтаж "- 62 млн грн. В течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

Сообщается, что на протяжении 2017 - 2018 гг. эти компании участвовали в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли в трех крупнейших.

Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и Энергоатом.

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее - Киевское территориальное отделение) выявило следующие доказательства сговора между "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж":
- компании связаны хозяйственными отношениями;
- предоставляют друг другу финансовую помощь;
- имеют общих работников;
- активно коммуницировали между собой во время торгов;
- действовали синхронно во время подготовки и участия в торгах;
- входили в аукцион с одного IP-адреса;
- расположены по одному адресу;
- имеют общие особенности в оформлении документов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ТЭК ЧАЭС

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Тактическое решение": табачная компания выплатила 460 миллионов штрафа государству 24 июля 2020, 12:47
Рада назначила нового руководителя АМКУ 16 июля 2020, 11:53
В Раду внесли кандидата на должность главы АМКУ 15 июля 2020, 22:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!