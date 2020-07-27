"Антимонопольщики" оштрафовали подрядчиков на ЧАЭС на 117 миллионов, одна из компаний - из орбиты "Укрбуда"
Антимонопольный комитет разоблачил картельный сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет сообщает, что нарушителем конкурентного законодательства является компания с орбиты корпорации УКРБУД - ООО "СК" Укрбудмонтаж ". Другим участником заговора является ЧАО" Укрэнергомонтаж ".
На "БК" Укрбудмонтаж "наложен штраф в размере 55 млн грн, на ЧАО" Укрэнергомонтаж "- 62 млн грн. В течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.
Сообщается, что на протяжении 2017 - 2018 гг. эти компании участвовали в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли в трех крупнейших.
Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и Энергоатом.
Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее - Киевское территориальное отделение) выявило следующие доказательства сговора между "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж":
- компании связаны хозяйственными отношениями;
- предоставляют друг другу финансовую помощь;
- имеют общих работников;
- активно коммуницировали между собой во время торгов;
- действовали синхронно во время подготовки и участия в торгах;
- входили в аукцион с одного IP-адреса;
- расположены по одному адресу;
- имеют общие особенности в оформлении документов.
Экономическая правда
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