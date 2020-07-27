Цены на золото обновили исторический рекорд

Утром 27 июля цена на золото составляла 1931 долларов за унцию, а на закрытии предыдущих торгов - 1943 доллара за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

Об этом сообщает CNBC.

Для сравнения: исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 - 1891,9 доллара за унцию. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 - 1923,7 доллара за унцию.

Отмечается, что золото дорожает на фоне пандемии коронавируса и беспокойства инвесторов относительно напряженных отношений между США и Китаем.

Напомним:

Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Экономическая правда