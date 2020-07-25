Новые еврооблигации позволят сэкономить около миллиарда гривен в год — советник президента

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что недавнее размещение еврооблигаций позволят сэкономить около миллиарда гривен в год.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

"Знаковое дополнительное событие, которое состоялось на этой неделе, - это размещение наших европейских облигаций. Их было размещено на 2 млрд долларов. Фактически, они заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством на более долгий срок и дешевле", - заявил советник президента.

По его словам это позволит сэкономить примерно миллиард гривен в год.

Напоминаем:

Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 млрд долларов, номинированных в долларах, и результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах.

Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на 2 млрд дол выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно 434,819 млн дол и 371,341 млн дол.

Минфин, после отмены размещения в начале июля, успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

До этого Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

"Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", - заявил глава Минфина Марченко.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долларов.