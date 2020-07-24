Игорный бизнес: поправкой казино позволили размещать в менее престижных отелях - нардеп

В финальном тексте законопроекта о легализации игорного бизнеса появилась норма о возможности располагать казино не только в 5-ти звездочных отелях, но и в 4-звездочных.

Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

"Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента.

Как так случилось? Очень просто. Была правка №1804 от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и ... 229 голосами "за" учли.

Откровенно говоря, не думаю, что это будо сделано намеренно, но как есть. Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена", - пишет Железняк.

Напомним:

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

21 июля Глава Верховной Рады отказал нардепам исправить несогласованность в правках закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет. Это может произойти в сентябре.

Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.

Экономическая правда