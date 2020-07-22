Министр экономики назвал укрепление гривни причиной падения экономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривни в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того, Петрашко обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом заявил сам Петрашко в интервью РБК-Украина.

"Курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - заявил министр.

По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

"Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет к 23 гривнам за доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", - сказал он.

По словам министра, колебания курса вывели маржу из производительного сектора в непроизводительный.

"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - заявил Петрашко.

По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука.

"Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", - сказал он.

Кроме того, Петрашко убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, чтобы определенные структуры занимались спекуляциями.

"Мы понимаем - для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", - сказал он.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%.

Заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости. Об этом сообщается в исследовании, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко и профессор KSE Соломия Шпак.