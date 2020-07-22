Официальный курс гривни приближается к 28 за доллар

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 23 июля на уровне 27,78 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,19 гривни (на 22 июля - 31,67 гривни).

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Напомним:

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни.

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Экономическая правда