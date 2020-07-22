Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривни приближается к 28 за доллар

Среда, 22 июля 2020, 18:45
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 23 июля на уровне 27,78 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,19 гривни (на 22 июля - 31,67 гривни).

Читайте также: У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары

Напомним:

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни.

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: евро превысил 32 гривни 22 июля 2020, 17:30
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 22 июля 2020, 13:24
Курс валют на 22 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки 22 июля 2020, 11:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!