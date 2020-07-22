Закрытие межбанка: евро превысил 32 гривни
22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни, евро - 32,22 - 32,24 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,82 - 27,84 гривни;
Евро - 32,22 - 32,24 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,72 - 28,04 гривни. Евро покупают по 31,68 гривни, продают по 32,26 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,90 - 28,04 гривни, евро - 32,06 - 32,17 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).
22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни.
Экономическая правда
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