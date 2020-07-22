"Энергоатом" начал экспорт электроэнергии в Беларусь

В среду 22 июля начался экспорт произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Туда направлены реализованный ГП "НАЭК "Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем - 12 тыс МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в ​​период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-ч ", - говорится в сообщении.

По контракту, эта электроэнергия предназначена для продажи и/или поставки за пределы Украины. При этом покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.

Напомним:

Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

25 июня "Энергоатом-Трейдинг" успешно продал все шесть лотов, выставленные для торгов на площадке ТВ "Украинская энергетическая биржа" - суммарно это составило 1 325 100 МВтч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины.

Экономическая правда