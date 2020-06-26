"Энергоатом" успешно вышел на рынок двусторонних договоров

25 июня "Энергоатом-Трейдинг" успешно продал все шесть лотов, выставленные для торгов на площадке ТВ "Украинская энергетическая биржа" - суммарно это составило 1 325 100 МВтч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стартовая цена составляла - 1500 грн/МВтч (без НДС), количество лотов - 300 (6 пакетов по 50 лотов).

Период отпуска/отбора электрической энергии - 01.07.2020 - 31.12.2020.

Сообщается, что в специальных сессиях по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам участвуют покупатели, приобретающие электрическую энергию исключительно для собственного потребления.

"На примере этого аукциона по продаже 5% мы показали, что Энергоатом-Трейдинг в состоянии профессионально и выгодно работать на рынке двусторонних договоров. Все лоты ушли по выгодной цене, учитывая длительность контрактов. Поэтому теперь можем говорить о том, что наше предложение увеличить долю продаж на таком рынке до 40% имеет под собой все основания", - отметил вице-президент ГК НАЭК "Энергоатом" Хартмут Якоб.

Напомним:

18 июня первый аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии по двусторонним долгосрочным контрактам завершился без результатов. В "Энергоатоме" не считают это проблемой.

Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

Экономическая правда