Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
21 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 12:55 установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,68 - 27,70 гривни;
Евро - 31,65 - 31,67 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,49 - 27,76 гривни. Евро покупают по 31,16 гривни, продают по 31,73 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,59 - 27,72 гривни, евро - 31,19 - 31,56 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,60 - 27,69 гривни, евро - 31,43 - 31,56 гривни.
Напоминаем:
20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.
20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 23 копейки, установив его на 21 июля на уровне 27,60 гривни.
Экономическая правда
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