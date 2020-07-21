SpaceX осуществила 13-ый запуск ракеты в этом году

Что было раньше:
Военный спутник связи Южной Кореи планировали запустить еще 14 июля, но старт отложили из-за нехватки времени на проверки и настройки оборудования.
Spaceflight Now отмечает, что SpaceX переносила два последних запуски так, как в компании пытаются сократить сроки выполнения работ по повторному использованию многократной ракеты-носителя Falcon. Прямая речь Илона Маска: "Мы параноики. Максимизация вероятности успешного запуска является первостепенной".
Напомним:
SpaceX отправила астронавтов на МКС
Американское космическое агентство NASA сообщило дату запуска космического корабля, который доставит на Красную планету марсоход "Perseverance". Запуск марсохода запланирован на 30 июля в 7:50 am ET (14:50 по киевскому времени).
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