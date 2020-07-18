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NASA сообщила дату возвращения космического корабля Crew Dragon на Землю

Суббота, 18 июля 2020, 10:00
 

Американское космическое агентство NASA сообщило дату возвращения многоразового космического корабля компании SpaceX Crew Dragon и его экипажа на Землю.

Источник: глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Прямая речь: "Предварительно 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Приводнения запланировано на 2 августа. Погода может повлиять дату возвращения".

Детали: Spaceflight Now и Spacenews со ссылкой на заявление официальных представителей NASA ранее сообщали, что дата возвращения астронавтов на Землю в частности зависит от того, как быстро они справятся со своими задачами на МКС, а также от погодных условий на местах приземления посадочной капсулы в Атлантическом океане и Мексиканском заливе.

В NASA также отмечали, что полет космического корабля с астронавтами Дагласом Герли и Робертом Бенкеном является тестовым, а на 30 августа уже запланирован запуск полноценной рабочей миссии Crew Dragon под названием Crew-1.

Что было раньше: У NASA рассказали, чем занимался экипаж Crew Dragon в первую неделю на МКС

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Напомним:

30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Николай Донев, УП

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