NASA сообщила дату возвращения космического корабля Crew Dragon на Землю

Американское космическое агентство NASA сообщило дату возвращения многоразового космического корабля компании SpaceX Crew Dragon и его экипажа на Землю.

Источник: глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Прямая речь: "Предварительно 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Приводнения запланировано на 2 августа. Погода может повлиять дату возвращения".

Детали: Spaceflight Now и Spacenews со ссылкой на заявление официальных представителей NASA ранее сообщали, что дата возвращения астронавтов на Землю в частности зависит от того, как быстро они справятся со своими задачами на МКС, а также от погодных условий на местах приземления посадочной капсулы в Атлантическом океане и Мексиканском заливе.

В NASA также отмечали, что полет космического корабля с астронавтами Дагласом Герли и Робертом Бенкеном является тестовым, а на 30 августа уже запланирован запуск полноценной рабочей миссии Crew Dragon под названием Crew-1.

Что было раньше: У NASA рассказали, чем занимался экипаж Crew Dragon в первую неделю на МКС