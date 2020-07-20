Ничего страшного в проседании гривни на 10% я не вижу - Гетманцев

Постепенная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если говорить о курсе гривны, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк.

... Но ничего страшного в постепенном, медленном просадке гривны в рамках 10% я лично не вижу", - сказал Гетманцев во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина в понедельник.

При этом он отметил, что не видит никаких оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.

"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резкое падение курса гривны.

Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях у одного из нас", - подчеркнул он.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%.

Заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости. Об этом сообщается в исследовании, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко и профессор KSE Соломия Шпак.