Ничего страшного в проседании гривни на 10% я не вижу - Гетманцев
Постепенная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Если говорить о курсе гривны, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк.
... Но ничего страшного в постепенном, медленном просадке гривны в рамках 10% я лично не вижу", - сказал Гетманцев во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина в понедельник.
При этом он отметил, что не видит никаких оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.
"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резкое падение курса гривны.
Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях у одного из нас", - подчеркнул он.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ.
Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%.
Заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости. Об этом сообщается в исследовании, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко и профессор KSE Соломия Шпак.
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