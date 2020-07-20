Новый Трудовой кодекс "завис", новое правительство не выражает своей позиции - Третьякова

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ожидает правительственных предложений по обновлению Трудового кодекса в ближайшие два-три месяца.

Об этом она сообщила во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина передает Интерфакс-Украина.

"Это трудовой кодекс, который сейчас "завис". Новое правительство не выражает своих позиций касательно того, как он должен продвигаться, потому если правительство в ближайшие два-три месяца не предоставит свою позицию, мы будем продвигаться, согласовывая это во фракции", – сказала Третьякова.

Напомним:

Как сообщалось, ранее правительство Алексея Гончарука зарегистрировало законопроект с новой редакцией Трудового кодекса, который в связи со сменой Кабинета министров был отозван из парламента.

Документ, в частности, предлагал перевести трудовые книжки в цифровую форму, ввести понятие ученических трудовых договоров, договоров на определенный срок и других гибких форм трудовых договоров. Среди других предложений – ввести понятие нефиксированного рабочего времени, что позволит легализовать наем персонала, услуги которого нужны нерегулярно.

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