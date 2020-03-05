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Правительство отозвало законопроект нового трудового кодекса

Четверг, 5 марта 2020, 15:38

Кабинет министров отозвал законопроект №2708 о труде, предложенный предыдущим правительством.

Об этом сообщает сайт Рады.

Сайт парламента сообщает, что закон был отозван 4 марта

Напомним:

Накануне Нового года правительство внесло в парламент законопроект "О труде" - проект №2708.

С тех пор он оброс эпитетами "рабский", "закрытый", "антиконституционный" и стал причиной массовых протестов со стороны профсоюзов.

Параллельно в парламенте зарегистрированы три конкурента правительственном законопроекту

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