Экс-министр Омелян поддержал задержанного бывшего главу "Укравтодора" Новака
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян пожелал экс-главе "Укравтодора" Славомир Новаку доказать свою невиновность и поблагодарил от имени украинских граждан за создание рабочих мест.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"..Желаю господину Новаку доказать свою полную невиновность и хочу заверить его, что украинские граждане благодарны ему за восстановление и запуск системы дорожного строительства, создания десятков тысяч новых рабочих мест, восстановлены тысячи километров дорог", - пишет экс-министр.
Также Омелян считает странным решение правоохранительных органов задержать именно господина Новака, полностью игнорируя результаты работы экс-главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.
Напомним:
Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.
НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.
Экономическая правда
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