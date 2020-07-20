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В понедельник Зеленский представит персоналу НБУ Шевченко

Понедельник, 20 июля 2020, 12:37
 

20 июля президент Владимир Зеленский представит персоналу Национального банка нового главу Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также отмечается, что на событии будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, а позже Шевченко проведет первый брифинг на посту главы Нацбанка.

Напомним:

16 июля Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

В Офисе президента сделали ставку на Кирилла Шевченко среди кандидатов на должность главы НБУ из-за его "равноудаленности" от всех - как от украинского политикума, так и от МВФ.

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Экономическая правда

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НБУ

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