В понедельник Зеленский представит персоналу НБУ Шевченко
20 июля президент Владимир Зеленский представит персоналу Национального банка нового главу Кирилла Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Также отмечается, что на событии будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, а позже Шевченко проведет первый брифинг на посту главы Нацбанка.
Напомним:
16 июля Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.
В Офисе президента сделали ставку на Кирилла Шевченко среди кандидатов на должность главы НБУ из-за его "равноудаленности" от всех - как от украинского политикума, так и от МВФ.
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Экономическая правда
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