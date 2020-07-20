Минфин против увеличения финансирования "стены Яценюка" до 4,5 миллиарда

Министерство финансов не согласовало проект Государственной пограничной службы, который предусматривает продление сроков строительства проекта "Стена" до 2025 года и увеличивает его финансирования до 4,5 млрд гривень.

Об этом говорится в ответе Минфина пограничникам, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В ведомстве выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования.

Министерство финансов сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн. Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн.

Отрывок из письма

В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина.

В частности, у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко нет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Отрывок из письма

В тоже время в Минфине отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Напомним, "Стену" на российско-украинской границе построено на 40%.

Подробнее читайте в статье: "Большая украинская стена Авакова"