Кабмин уволил главу Гослесагентства – СМИ
Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.
"Заблоцкого уволили", - сообщил источник в правительстве по результатам внеочередного заседания Кабмина 2 июля.
Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.
Как сообщал Заблоцкий, за 1 квартал 2020 года объемы незаконных рубок деревьев в Украине сократились на 34%.
Информацию об увеличении незаконных рубок он назвал фейковой.
Также Заблоцкий заявил, что в течение последних пяти лет лесное хозяйство вообще не развивалось, а срок действия последней стратегии лесного хозяйства завершился в 2015 году.
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