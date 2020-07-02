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Кабмин уволил главу Гослесагентства – СМИ

Четверг, 2 июля 2020, 16:50
 

Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Заблоцкого уволили", - сообщил источник в правительстве по результатам внеочередного заседания Кабмина 2 июля.

Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.

Как сообщал Заблоцкий, за 1 квартал 2020 года объемы незаконных рубок деревьев в Украине сократились на 34%.

Информацию об увеличении незаконных рубок он назвал фейковой.

Также Заблоцкий заявил, что в течение последних пяти лет лесное хозяйство вообще не развивалось, а срок действия последней стратегии лесного хозяйства завершился в 2015 году.

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Гослесагентство правительство

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