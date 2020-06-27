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Глава Гослесагентства: В течение последних пяти лет лесное хозяйство вообще не развивалось

Суббота, 27 июня 2020, 11:05
 

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий заявил, что в течение последних пяти лет лесное хозяйство вообще не развивалось, а срок действия последней стратегии лесного хозяйства завершился в 2015 году.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

"Не был принят ни один документ, который бы определил, куда, собственно, должна двигаться отрасль, какая будет политика восстановления лесов, какова будет политика в отношении рубок, какой будет политика относительно карпатского региона", - отметил он. 

По его словам, в ближайшее время по этим вопросам планируется инициировать широкий национальный диалог.

"Именно эти вопросы должны быть включены в эту стратегию (развития лесного хозяйства, - ЭП.). Мы планируем в ближайшее время инициировать широкий национальный диалог, привлечь к нему экспертов, руководителей государственных органов, народных депутатов, всех, кто имеет отношение к лесной политики".

Заблоцкий отметил, что стратегия развития отрасли должна предусматривать период как минимум до 2030 года.

"Как только я вступил в должность, мы затронули вопросы разработки лесной стратегии, для того, чтобы определиться, куда будет двигаться отрасль, по меньшей мере до 2030-го года", - подчеркнул он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 643-IX, который, в частности, вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.



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Гослесагентство

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