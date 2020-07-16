Миллионы зарплаты, счета в банках и кредит жены: что показал в декларации новый глава НБУ

Перед голосованием в Верховной Раде за назначение на должность главы НБУ Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год.

Декларация была опубликована на сайте НАПК 16 июля в 11:00.

Недвижимость и земельные участки

В частности, Шевченко указал местом регистрации квартиру в Киеве площадью 72 кв.м., владельцем которой указана Валентина Алипова (такое же место регистрации и у его жены Юлии Шевченко).

Стоимость квартиры на дату получения права или по последней денежной оценке - 11 478 грн, дата получения права - 22.03.2012.

Также новоизбранный глава НБУ указал, что бесплатно пользуется и проживает вместе с женой в "другом домовладении" в Киеве площадью 280,20 кв.м., которое также принадлежит Валентине Алиповой.

Стоимость на дату получения права или по последней денежной оценке - 963 тыс грн, дата получения права - 28.04.2009.

Кроме этого, Шевченко с женой бесплатно пользуются земельным участком площадью 2500 кв.м. в Заборье Киево-Святошинского района, владельцем которой также указана Валентина Алипова.

Стоимость земельного участка на дату получения права или по последней денежной оценке - 287 571 грн, дата получения права - 22.04.2009.

Банкир вместе с женой задекларировали бесплатное пользование еще одным земельным участком в Заборье площадью 308 кв.м., ее владелец - Валентина Алипова.

Стоимость земельного участка на дату получения права или по последней денежной оценке - 35 429 грн, дата получения права - 22.04.2009.

Также жена Шевченко Юлия задекларировала земельный участок в населенном пункте Приморский (Феодосия, АР Крым) площадью 1200 кв.м.

Стоимость земельного участка на дату получения права или по последней денежной оценке - 61 260 грн, дата получения права - 08.08.2008.

Кроме этого, супруги Шевченко указали общую совместную собственность квартиры в Киеве площадью 304,60 кв.м.

Стоимость квартиры на дату получения права или по последней денежной оценке - 3,5 млн грн, дата получения права - 12.08.2015.

В общей собственности супругов и два машиноместа в Киеве - площадью 12,60 и 13 кв.м. Дата получения права - 21.07.2015, стоимость на дату получения права или по последней денежной оценке - по 50,5 тыс грн.

Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)

Шевченко с женой задекларировали телевизор марки LOEWE.

Транспорт

Шевченко владеет автомобилем Peugeout Partner 2016 выпуска, которым бесплатно пользуется жена, дата получения права - 06.05.2016.

Кроме этого, супруги на правах ответственного хранения с правом пользования пользуется автомобилем MERCEDES-BENZ G 500 2012 года выпуска, владельцем которого значится Дмитрий Кучер. Дата получения права - 09.02.2016.

На таких же правах они пользуются авто LAND ROVER RANGE ROVER 2013 выпуска, владельцем которого является Екатерина Шевченко. Дата получения права - 14.10.2015.

Также Шевченко задекларировал право пользования водного средства Super Air Nautique G23 2013 выпуска, принадлежащего Юрию Гнидину. Дата получения права - 07.08.2019.

Доходы

Юлия Шевченко задекларировала 89 054 грн зарплаты в ЧП "Страховая компания Универсальный Полис".

Кирилл Шевченко, который до назначения в НБУ работал главой правления "Укргазбанка", в 2019 году получил зарплаты на 14,5 млн грн.

Кроме этого, от отчуждения недвижимого имущества он получил 13,3 млн грн дохода от Валентины Невечери.

Также банкир задекларировал 214,2 тыс грн дополнительного блага от "Укргазбанка", 173,4 тыс и 400 грн профсоюзных выплат в этом же банке, подарок в неденежной форме от банка на 1357 грн.

Еще одна статья доходов - проценты в "Укргазбанке" (426 тыс грн).

Также указаны страховые выплаты от ОАО "Страховая компания АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ" на 31 469 грн и выплату в 7996 грн от ООО ПРОСПЕКТС УКРАИНА.

Денежные активы

На счетах в "Укргазбанке" Шевченко имеет 26 грн, 442 грн, 618 939 грн, 81 грн, 3 фунта стерлингов, 1427 евро, 250 тыс грн и 165,7 тыс евро, его жена - 3498 грн в Приватбанке.

Банковские счета

Шевченко имеет 21 счет в "Укргазбанка", его жена Юлия - 4 счета в Приватбанке.

Финансовые обязательства

Шевченко указал, что является поручителем жены в кредите на квартиру в "Кристалбанку" на 900 тыс грн. Дата получения кредита - 30.11.2017.

Остаток кредита по состоянию на конец 2019 года - 133 043 грн, оплачено процентов за кредитом на 28 604 грн.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

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Экономическая правда