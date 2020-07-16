В Минфине прокомментировали назначение Шевченко главой НБУ

Министр финансов Сергей Марченко ожидает на продолжение взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Минфином.

Об этом он заявил в комментарии, предоставленном ЭП.

"Я приветствую назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной и удачной.

Взвешенная монетарная и фискальная политики стали основой для макроэкономической стабильности Украины, что позволяет нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих кризисов", - отметил глава Минфина.

"Мы ожидаем продолжения взвешенной взвешенной монетарной политики и продолжения конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Министерством финансов", - добавил Марченко.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

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Экономическая правда