Официальный курс: евро превысил 31 гривню
Среда, 15 июля 2020, 19:48
Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 27,12 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,03 гривни (на 15 июля - 30,87 гривни).
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни.
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.
Экономическая правда
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