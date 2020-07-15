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Официальный курс: евро превысил 31 гривню

Среда, 15 июля 2020, 19:48
 

Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 27,12 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,03 гривни (на 15 июля - 30,87 гривни).

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

Экономическая правда

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