Официальный курс на 15 июля: гривня ослабла

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,87 гривны (на 14 июля - 30,69 гривни).

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни.

14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Экономическая правда