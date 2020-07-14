Официальный курс на 15 июля: гривня ослабла
Вторник, 14 июля 2020, 19:08
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,87 гривны (на 14 июля - 30,69 гривни).
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.
14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни.
14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Экономическая правда
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