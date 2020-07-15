Курс валют на 15 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08 - 27,10 гривни;

Евро - 30,98 - 31,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,98 - 27,20 гривни. Евро покупают по 30,44 гривни, продают по 30,92 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,14 гривни, евро - 30,59 - 30,73 гривни

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.

Экономическая правда