Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,15 - 27,17 гривни;
Евро - 31,03 - 31,05 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,02 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,47 гривни, продают по 31,01 гривныи.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,23 гривни, евро - 30,77 - 30,92 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни.
Экономическая правда
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