Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,15 - 27,17 гривни;

Евро - 31,03 - 31,05 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,02 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,47 гривни, продают по 31,01 гривныи.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,23 гривни, евро - 30,77 - 30,92 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни.

Экономическая правда