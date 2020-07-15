Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

15 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,13 - 27,15 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,13 - 27,15 гривни;

Евро - 31,01 - 31,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,21 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,18 гривни, евро - 30,68 - 30,82 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,09 - 27,15 гривни, евро - 30,66 - 30,82 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни.

Экономическая правда