Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
15 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,13 - 27,15 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,13 - 27,15 гривни;
Евро - 31,01 - 31,03 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,21 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,98 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,18 гривни, евро - 30,68 - 30,82 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,09 - 27,15 гривни, евро - 30,66 - 30,82 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июля на уровне 27,14 гривни.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни.
Экономическая правда
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