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Курс валют на первый день июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 1 июля 2020, 11:50
 

1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,75 - 26,77 гривни;

Евро - 30,06 - 30,08 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,56 - 26,76 гривни. Евро покупают по 29,61 гривни, продают по 30,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,71 гривни, евро - 29,74 - 29,84 гривни.

Напоминаем:

30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.

30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.

Экономическая правда

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