Гривня на межбанке стабильна
Вторник, 30 июня 2020, 17:15
30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,69 - 26,71 гривни;
Евро - 29,91 - 29,93 гривни;
Напомним:
30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.
Нацбанк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июня на уровне 26,69.
Экономическая правда
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