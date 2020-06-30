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Гривня на межбанке стабильна

Вторник, 30 июня 2020, 17:15
 

30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,69 - 26,71 гривни;

Евро - 29,91 - 29,93 гривни;

Напомним:

30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.

Нацбанк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июня на уровне 26,69.

Экономическая правда

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межбанк

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